Carolles

Balade plantes sauvages comestibles

Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Au détour d’une balade dans les chemins et sentiers du pays Granvillais, découvrez les plantes sauvages sous un nouvel angle !

Mika est spécialiste en Ethnobotanie, la science qui étudie l’usage des plantes. Passionné de nature, il connaît les secrets du monde végétale que nos anciens pratiquaient pour se nourrir ou pour fabriquer des objets.

Même sur un petit parcours, Mika s’avère très bavard pour raconter les plantes, vous découvrirez les plantes sauvages comestibles et celles qui peuvent vous devenir utiles dans votre vie quotidienne.

Vous vivrez la balade comme un conte car Mika vous racontera plein d’anecdotes et de savoirs populaires qu’il ne veut pas garder que pour lui !

Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me

Le nombre de participantes est limité pour chaque balade, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo.

Distance 2 km environ durée 3h Réservation obligatoire. .

Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

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English : Balade plantes sauvages comestibles

L’événement Balade plantes sauvages comestibles Carolles a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer