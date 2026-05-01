Cinéma à Carolles L’enfant bélier Carolles
Cinéma à Carolles L’enfant bélier Carolles samedi 30 mai 2026.
Carolles
Cinéma à Carolles L’enfant bélier
45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:15:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de l’évènement Festival Hors Cadre 2026 organisé par la ligue de l’enseignement de Normandie, la projection du film L’enfant bélier de Marta Bergman sera suivi d’un débat animé par l’équipe de générique et un intervenant dont nous ne connaissons encore le nom.
C’est la 2ème édition de ce festival du 29 mai au 6 juin, présent dans toute la Normandie, des films différents dans chaque salle, des débats, des rencontres, des ateliers, des concerts.
Tarif unique 5 €
L’enfant bélier
1h 44min | Drame
De Marta Bergman
Par Marta Bergman, Camille Mol
Avec Salim Kechiouche, Zbeida Belhajamor, Clara Toros
Sara et Adam sont arrivés illégalement en Belgique avec leur petite fille de 2 ans, espérant rejoindre l’Angleterre. Entassés à l’arrière d’un véhicule, la peur semble prendre le pas sur l’espoir. Redouane est policier depuis 20 ans. Avec son équipe, toutes les nuits, il fait la chasse aux passeurs. Ce soir-là, alors que la voiture de police essaie d’arrêter la camionnette soupçonnée de transporter des migrants, tout bascule… .
45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr
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English : Cinéma à Carolles L’enfant bélier
L’événement Cinéma à Carolles L’enfant bélier Carolles a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer
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