Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage Carolles
Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage Carolles samedi 9 mai 2026.
Carolles
Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage
45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:15:00
Date(s) :
2026-05-09
1h 44min Comédie dramatique, Policier
De Rémi Bezançon
Par Rémi Bezançon
Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne
Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ? .
45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage
L’événement Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage Carolles a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Carolles (Manche)
- Journée créative et soirée festive Longrais Carolles 8 mai 2026
- Randonnée bleue et verte Chemin de la Cabane Vauban Carolles 10 mai 2026
- Festival des Ludions l’art dans les maisons Espace François Simon Carolles 15 mai 2026
- Visite libre du jardin, Jardin d’agrément, Carolles 6 juin 2026
- Visite historique du Bourg de Carolles MAIRIE Carolles 27 juin 2026