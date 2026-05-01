Carolles

Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage

45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:15:00

Date(s) :

2026-05-09

1h 44min Comédie dramatique, Policier

De Rémi Bezançon

Par Rémi Bezançon

Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ? .

45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr

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English : Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage

L’événement Cinéma à Carolles Le crime du 3ème étage Carolles a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer