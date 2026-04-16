Festival des Ludions l’art dans les maisons Espace François Simon Carolles
Festival des Ludions l’art dans les maisons Espace François Simon Carolles vendredi 15 mai 2026.
Carolles
Festival des Ludions l’art dans les maisons
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Le festival des Ludions accueille librement dans des maisons particulières (20 en 2026) dans le village de Carolles des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes et auteurs (29 en 2026).
Des déambulations théâtrales sont proposées pour accompagner les visiteurs d’une maison à l’autre en plus des visites individuelles. Des soirées conviviales (théâtre, musique) sont organisées durant le festival pour créer un esprit festif et culturel. Un atelier d’écriture est proposé et produit des textes en hommage aux artistes qui sont lus en public en fin de festival. Un repas convivial est organisé le samedi avec les artistes, durant lequel sont remis les prix attribués pendant le festival (prix du public, prix de la mairie, prix des sponsors…).
Horaires
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 11h à 19h
Dimanche de 11h à 17h
samedi repas à 20h et spectacle à 20h30 .
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 07 31 56 58 festival.ludions@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des Ludions l’art dans les maisons
L’événement Festival des Ludions l’art dans les maisons Carolles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Carolles (Manche)
- Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles 22 avril 2026
- Cinéma à Carolles Salle des fêtes Carolles 25 avril 2026
- Grand tour de la Lucerne Carolles Manche 1 mai 2026
- Exposition vente patchwork et dentelle SALLE DE L’AMITIE Carolles 2 mai 2026
- Balade plantes sauvages comestibles Carolles 3 mai 2026