Festival des Ludions l’art dans les maisons Espace François Simon Carolles

Carolles

Festival des Ludions l’art dans les maisons

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Le festival des Ludions accueille librement dans des maisons particulières (20 en 2026) dans le village de Carolles des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes et auteurs (29 en 2026).

Des déambulations théâtrales sont proposées pour accompagner les visiteurs d’une maison à l’autre en plus des visites individuelles. Des soirées conviviales (théâtre, musique) sont organisées durant le festival pour créer un esprit festif et culturel. Un atelier d’écriture est proposé et produit des textes en hommage aux artistes qui sont lus en public en fin de festival. Un repas convivial est organisé le samedi avec les artistes, durant lequel sont remis les prix attribués pendant le festival (prix du public, prix de la mairie, prix des sponsors…).

Horaires

Vendredi de 14h à 19h

Samedi de 11h à 19h

Dimanche de 11h à 17h

samedi repas à 20h et spectacle à 20h30 .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 07 31 56 58 festival.ludions@laposte.net

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English : Festival des Ludions l’art dans les maisons

L’événement Festival des Ludions l’art dans les maisons Carolles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer