Journée créative et soirée festive Longrais Carolles
Journée créative et soirée festive Longrais Carolles vendredi 8 mai 2026.
Carolles
Journée créative et soirée festive
Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’association Festiv’Âne vous propose au Domaine d’Esthine une journée créative et festive.
Au programme
de 14 à 17h Venez participez à nos ateliers créatifs , peinture sur verre, cyanotype, bijoux, couronne de fleurs séchées, origami, peinture sur porcelaine, en compagnie de nos créateurs locaux.
À partir de 18h30 Repas antillais proposé par Thierry, Fleur d’épice et concert avec Seb’akoustik.
Prolonger la soirée avec l’artiste qui est en vous avec le Karaoké Live de Seb’akoustik. .
Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 81 33 25 40 brigittepieau@orange.fr
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English : Journée créative et soirée festive
L’événement Journée créative et soirée festive Carolles a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer
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