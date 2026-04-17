Journée créative et soirée festive Longrais Carolles

Carolles

Journée créative et soirée festive

Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’association Festiv’Âne vous propose au Domaine d’Esthine une journée créative et festive.

Au programme

de 14 à 17h Venez participez à nos ateliers créatifs , peinture sur verre, cyanotype, bijoux, couronne de fleurs séchées, origami, peinture sur porcelaine, en compagnie de nos créateurs locaux.

À partir de 18h30 Repas antillais proposé par Thierry, Fleur d’épice et concert avec Seb’akoustik.

Prolonger la soirée avec l’artiste qui est en vous avec le Karaoké Live de Seb’akoustik. .

Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 81 33 25 40 brigittepieau@orange.fr

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English : Journée créative et soirée festive

L’événement Journée créative et soirée festive Carolles a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer