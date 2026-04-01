Cinéma à Carolles Salle des fêtes Carolles

Carolles

Cinéma à Carolles

Salle des fêtes 54 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 18:15:00

Date(s) :

2026-04-25

Planètes

1h 15min | Animation, Science Fiction

De Momoko Seto

Par Momoko Seto, Alain Layrac

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

Ceux qui comptent

1h 38min | Comédie dramatique

De Jean-Baptiste Leonetti

Par Jean-Baptiste Leonetti

Avec Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin, Louise Labeque

Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. .

Salle des fêtes 54 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr

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L’événement Cinéma à Carolles Carolles a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Granville Terre et Mer