Grand tour de la Lucerne Carolles Manche

Grand tour de la Lucerne

Grand tour de la Lucerne 50320 Carolles Manche Normandie

Durée : 270 Distance : 18000.0 Tarif :

Offrez-vous un bain de forêt à La Lucerne-d’Outremer, une excellente manière de se reconnecter à la nature et de se ressourcer pleinement. Concentrez-vous sur votre respiration, les sons de la nature, le parfum de l’herbe humide… Vos 5 sens seront activés !

À NE PAS MANQUER

– La Lucerne-d’Outremer

– La forêt

– L’Abbaye de La Lucerne

– Le moulin de Vaucelles

– Saint-Ursin et son if millénaire

PENSEZ À L’EMPREINTE QUE VOUS LAISSEZ

– Tenez bon votre chien comme on tient bon la barre

– Rapportez vos déchets avec autant d’attention que les coquillages

– Marchez sur les sentiers balisés tout en profitant de votre liberté

CONSEILS PRATIQUES

– Rechargez votre gourde chez un de nos partenaires > gourdefriendly.green/

– Signaler un problème sur les sentiers avec SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

English : Grand tour de la Lucerne

Treat yourself to a forest bath in La Lucerne-d?Outremer, an excellent way to reconnect with nature and recharge your batteries. Concentrate on your breathing, the sounds of nature, the scent of damp grass? Your 5 senses will be activated!

NOT TO BE MISSED

– La Lucerne-d’Outremer

– The forest

– La Lucerne Abbey

– The Vaucelles mill

– Saint-Ursin and its thousand-year-old yew tree

THINK OF THE FOOTPRINT YOU LEAVE

– Hold on to your dog as tightly as you hold on to the helm

– Dispose of your garbage as carefully as you dispose of seashells

– Walk the marked trails while enjoying your freedom

PRACTICAL TIPS

– Refill your water bottle at one of our partners > gourdefriendly.green/

– Report a problem on the trails with SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Deutsch :

Gönnen Sie sich ein Waldbad in La Lucerne-d’Outremer, eine hervorragende Möglichkeit, sich wieder mit der Natur zu verbinden und neue Energie zu tanken. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung, die Geräusche der Natur, den Duft des feuchten Grases? Ihre fünf Sinne werden aktiviert!

NICHT VERPASSEN

– La Lucerne-d’Outremer

– Der Wald

– Die Abtei von La Lucerne

– Die Mühle von Vaucelles

– Saint-Ursin und seine tausendjährige Eibe

DENKEN SIE AN DEN FUSSABDRUCK, DEN SIE HINTERLASSEN

– Halten Sie Ihren Hund fest, wie man das Ruder festhält

– Bringen Sie Ihren Müll mit der gleichen Sorgfalt zurück wie Muscheln

– Gehen Sie auf markierten Wegen und genießen Sie Ihre Freiheit

PRAKTISCHE TIPPS

– Laden Sie Ihre Feldflasche bei einem unserer Partner auf > gourdefriendly.green/

– Melden Sie ein Problem auf den Wanderwegen mit SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Italiano :

Concedetevi un bagno nella foresta a La Lucerne-d’Outremer, un modo eccellente per riconnettervi con la natura e ricaricare le batterie. Concentratevi sul vostro respiro, sui suoni della natura, sul profumo dell’erba umida? I vostri 5 sensi saranno attivati!

DA NON PERDERE

– La Lucerna d’Outremer

– La foresta

– L’Abbazia di La Lucerna

– Il mulino di Vaucelles

– Saint-Ursin e il suo tasso millenario

PENSATE ALL’IMPRONTA CHE LASCIATE

– Tenete stretto il vostro cane come fareste con il vostro timone

– Smaltire i rifiuti con la stessa attenzione con cui si smaltiscono i molluschi

– Percorrete i sentieri segnalati e godetevi la vostra libertà

CONSIGLI PRATICI

– Riempite la vostra borraccia presso uno dei nostri partner > gourdefriendly.green/

– Segnalate un problema sui sentieri con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Español :

Regálese un baño de bosque en La Lucerne-d’Outremer, una excelente manera de reconectar con la naturaleza y recargar las pilas. Concéntrese en su respiración, en los sonidos de la naturaleza, en el aroma de la hierba húmeda? ¡Sus 5 sentidos se activarán!

NO SE LO PIERDA

– La Lucerne-d’Outremer

– El bosque

– La abadía de La Lucerne

– El molino de Vaucelles

– Saint-Ursin y su tejo milenario

PIENSA EN LA HUELLA QUE DEJAS

– Sujete a su perro con la misma fuerza que a su casco

– Deshágase de sus desperdicios con el mismo cuidado que lo haría con los mariscos

– Recorra los senderos señalizados disfrutando de su libertad

CONSEJOS PRÁCTICOS

– Recargue su botella de agua en uno de nuestros socios > gourdefriendly.green/

– Denuncie un problema en los senderos con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme