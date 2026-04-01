Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles

Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles

RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Auteur jeunesse carollais, Antoine Lefranc vous guidera dans le bourg de Carolles pour vous raconter son histoire, ses légendes et ses anecdotes du moyen-âge à aujourd’hui à travers les éléments clés du patrimoine carollais et ses transformations au cours du XXème siècle. Dès 6 ans.

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Carolles.

Réservation obligatoire au 06 23 21 44 46. .

RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du bourg de Carolles

L’événement Visite guidée du bourg de Carolles Carolles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer