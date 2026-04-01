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Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles RDV devant la Mairie Carolles mercredi 22 avril 2026.

Lieu : RDV devant la Mairie

Adresse : 2 Place de la Mairie

Ville : 50740 Carolles

Département : Manche

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Carolles

Visite guidée du bourg de Carolles

RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Auteur jeunesse carollais, Antoine Lefranc vous guidera dans le bourg de Carolles pour vous raconter son histoire, ses légendes et ses anecdotes du moyen-âge à aujourd’hui à travers les éléments clés du patrimoine carollais et ses transformations au cours du XXème siècle. Dès 6 ans.

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Carolles.

Réservation obligatoire au 06 23 21 44 46.   .

RDV devant la Mairie 2 Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46  exploronscarolles@gmail.com

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English : Visite guidée du bourg de Carolles

L’événement Visite guidée du bourg de Carolles Carolles a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer

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