Balade poétique et historique de la ville de Pernes-en-Artois, Balade à pernes en atois, Pernes

Informations pratiques

Balade poétique et historique de la ville de Pernes-en-Artois Samedi 19 septembre, 14h30 Balade à pernes en atois Pas-de-Calais

Parcours : 5km ; Prévoir des chaussures de marche ; Accès limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Redécouvrez Pernes d’antan lors d’une balade mêlant histoire et poésie, au fil de cartes postales anciennes datant de 1905 à 1960, en compagnie d’un poète local.

Balade à pernes en atois 31 grand place – pernes en artois Pernes 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jerome.jossien@gmail.com »}]

Redécouvrez Pernes d’antan lors d’une balade mêlant histoire et poésie, au fil de cartes postales anciennes datant de 1905 à 1960, en compagnie d’un poète local.