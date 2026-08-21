Balade poétique et historique de la ville de Pernes-en-Artois, Balade à pernes en atois, Pernes
samedi 19 septembre 2026 · Balade à pernes en atois · Pernes
Informations pratiques
Balade poétique et historique de la ville de Pernes-en-Artois Samedi 19 septembre, 14h30 Balade à pernes en atois Pas-de-Calais
Parcours : 5km ; Prévoir des chaussures de marche ; Accès limité à 15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Redécouvrez Pernes d’antan lors d’une balade mêlant histoire et poésie, au fil de cartes postales anciennes datant de 1905 à 1960, en compagnie d’un poète local.
Balade à pernes en atois 31 grand place – pernes en artois Pernes 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jerome.jossien@gmail.com »}]
Redécouvrez Pernes d’antan lors d’une balade mêlant histoire et poésie, au fil de cartes postales anciennes datant de 1905 à 1960, en compagnie d’un poète local.