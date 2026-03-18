Balade poétique TARBES Tarbes
Balade poétique TARBES Tarbes mercredi 22 avril 2026.
Balade poétique
TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Balade animée par M. Roland Gérard, animateur nature, au profit du groupe local Amnesty International.
Collecte au chapeau
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TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 89 84 86 55
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English :
Walk led by nature guide Roland Gérard, in aid of the local Amnesty International group.
Hat collection
L’événement Balade poétique Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65