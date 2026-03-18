Balade poétique TARBES Tarbes

Balade poétique

TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Balade animée par M. Roland Gérard, animateur nature, au profit du groupe local Amnesty International.

Collecte au chapeau

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TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 89 84 86 55

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English :

Walk led by nature guide Roland Gérard, in aid of the local Amnesty International group.

Hat collection

L’événement Balade poétique Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65