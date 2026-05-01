Balade pour la Paix Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Balade pour la Paix

Mardi 12 mai 2026 de 9h45 à 12h.

Départ du Cimetière Municipal. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 09:45:00

fin : 2026-05-12 12:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Balade pour la Paix, en association avec le Mouvement de la Paix, et le Service Patrimoine de la Ville de Port de Bouc

Départ du Cimetière pour une balade à la découverte de monuments, et oeuvres emblématiques de la Ville de Port de Bouc .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Stroll for Peace, in association with the Mouvement de la Paix, and the Heritage Department of the City of Port de Bouc

L’événement Balade pour la Paix Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Port de Bouc