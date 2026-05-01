Balade pour la Paix Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc
Balade pour la Paix Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc mardi 12 mai 2026.
Port-de-Bouc
Balade pour la Paix
Mardi 12 mai 2026 de 9h45 à 12h.
Départ du Cimetière Municipal. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:45:00
fin : 2026-05-12 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Balade pour la Paix, en association avec le Mouvement de la Paix, et le Service Patrimoine de la Ville de Port de Bouc
Départ du Cimetière pour une balade à la découverte de monuments, et oeuvres emblématiques de la Ville de Port de Bouc .
Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr
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English :
Stroll for Peace, in association with the Mouvement de la Paix, and the Heritage Department of the City of Port de Bouc
L’événement Balade pour la Paix Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Port de Bouc
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