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Balade pour tous EHPAD Jeanne d’Albret Orthez

Balade pour tous EHPAD Jeanne d’Albret Orthez

Balade pour tous EHPAD Jeanne d’Albret Orthez lundi 18 mai 2026.

Lieu : EHPAD Jeanne d'Albret

Adresse : 2. avenue Francis Jammes

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Orthez

Balade pour tous

EHPAD Jeanne d’Albret 2. avenue Francis Jammes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :
2026-05-18

Dans le cadre de Mai à vélo .
Plusieurs balades solidaires avec les résidents de l’EHPAD sont organisées. Vous pourrez tester les vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite de l’EHPAD, sinon prenez votre vélo et votre casque !

Matériel requis Vélo, casque, gilet haute visibilité.   .

EHPAD Jeanne d’Albret 2. avenue Francis Jammes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 

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English : Balade pour tous

L’événement Balade pour tous Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn

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