Balade pour tous EHPAD Jeanne d’Albret Orthez

Orthez

Balade pour tous

EHPAD Jeanne d’Albret 2. avenue Francis Jammes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Dans le cadre de Mai à vélo .

Plusieurs balades solidaires avec les résidents de l’EHPAD sont organisées. Vous pourrez tester les vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite de l’EHPAD, sinon prenez votre vélo et votre casque !

Matériel requis Vélo, casque, gilet haute visibilité. .

EHPAD Jeanne d’Albret 2. avenue Francis Jammes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46

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English : Balade pour tous

L’événement Balade pour tous Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn