Balade pour tous EHPAD Jeanne d’Albret Orthez
Balade pour tous EHPAD Jeanne d’Albret Orthez lundi 18 mai 2026.
Orthez
Balade pour tous
EHPAD Jeanne d’Albret 2. avenue Francis Jammes Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-18 17:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Dans le cadre de Mai à vélo .
Plusieurs balades solidaires avec les résidents de l’EHPAD sont organisées. Vous pourrez tester les vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite de l’EHPAD, sinon prenez votre vélo et votre casque !
Matériel requis Vélo, casque, gilet haute visibilité. .
EHPAD Jeanne d’Albret 2. avenue Francis Jammes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade pour tous
L’événement Balade pour tous Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Après-midi Jeux WTF Espaces Jeunes Orthez 6 mai 2026
- Atelier L’espace personnel impots.gouv.fr Cyber Centre Orthez 6 mai 2026
- Visite guidée Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez 7 mai 2026
- Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez 7 mai 2026
- Concert Pablo y su siguaraya Place du Foirail Orthez 7 mai 2026