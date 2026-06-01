Balade Promenons-nous dans les bois BOURG-DE-BIGORRE Bourg-de-Bigorre
Balade Promenons-nous dans les bois BOURG-DE-BIGORRE Bourg-de-Bigorre dimanche 14 juin 2026.
Bourg-de-Bigorre
Balade Promenons-nous dans les bois
BOURG-DE-BIGORRE A la salle des fêtes Bourg-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Balade Promenons-nous dans les bois , organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Bourg-de-Bigorre Les enfants d’abord .
Parcours n°1 6.7km et 215 mètres de dénivelé positif. Durée 2H/2H30
Parcours n°2 8.35km et 215 mètres de dénivelé positif. Durée 2H30/3H
Tarifs
– 6€ par adulte
– Gratuit pour les enfants
1 boisson offerte à l’accueil et 1 autre au retour
A l’arrivée buvette et restauration légère proposée.
L’argent récolté sera au bénéfice des enfants de l’école pour prévoir sorties, animations,…
Réservation souhaitée au 06.14.42.14.94 ou au 06.60.99.55.42
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BOURG-DE-BIGORRE A la salle des fêtes Bourg-de-Bigorre 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 42 14 94
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English :
Walk in the woods , organized by the Bourg-de-Bigorre school parents’ association Les enfants d’abord .
Route n°1: 6.7km and 215 meters of ascent. Duration 2H/2H30
Route n°2: 8.35km and 215 meters of ascent. Duration 2H30/3H
Price
– 6? per adult
– Free for children
1 free drink on arrival and 1 free drink on return
On arrival: refreshment bar and light refreshments available.
The money raised will be donated to the school’s children for outings, activities, etc.
Reservations requested on 06.14.42.14.94 or 06.60.99.55.42
L’événement Balade Promenons-nous dans les bois Bourg-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65