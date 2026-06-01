Balade Promenons-nous dans les bois BOURG-DE-BIGORRE Bourg-de-Bigorre

Bourg-de-Bigorre

Balade Promenons-nous dans les bois

BOURG-DE-BIGORRE A la salle des fêtes Bourg-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Balade Promenons-nous dans les bois , organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Bourg-de-Bigorre Les enfants d’abord .

Parcours n°1 6.7km et 215 mètres de dénivelé positif. Durée 2H/2H30

Parcours n°2 8.35km et 215 mètres de dénivelé positif. Durée 2H30/3H

Tarifs

– 6€ par adulte

– Gratuit pour les enfants

1 boisson offerte à l’accueil et 1 autre au retour

A l’arrivée buvette et restauration légère proposée.

L’argent récolté sera au bénéfice des enfants de l’école pour prévoir sorties, animations,…

Réservation souhaitée au 06.14.42.14.94 ou au 06.60.99.55.42

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BOURG-DE-BIGORRE A la salle des fêtes Bourg-de-Bigorre 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 42 14 94

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English :

Walk in the woods , organized by the Bourg-de-Bigorre school parents’ association Les enfants d’abord .

Route n°1: 6.7km and 215 meters of ascent. Duration 2H/2H30

Route n°2: 8.35km and 215 meters of ascent. Duration 2H30/3H

Price

– 6? per adult

– Free for children

1 free drink on arrival and 1 free drink on return

On arrival: refreshment bar and light refreshments available.

The money raised will be donated to the school’s children for outings, activities, etc.

Reservations requested on 06.14.42.14.94 or 06.60.99.55.42

L’événement Balade Promenons-nous dans les bois Bourg-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65