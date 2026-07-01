Informations pratiques

Saint-Martin-d’Arberoue

Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue

Village Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Habiter dans la Vallée de l’Arbéroue, même lors d’un court séjour ou être de passage est une

chance où la découverte de ce territoire devient une histoire de Rencontres Singulières …

Guidée par Marie Luce Raconteur de Pays . Courte marche avec arrêts fréquents, partiellement ombragés dans un lieu exceptionnel, dans la nature autour du village de Saint Martin d’Arbéroue.

Rendez-vous sur la place du village. .

Village Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 99 08

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English : Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue

L’événement Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque