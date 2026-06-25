Saint-Martin-d’Arberoue

Les vendredis de l’Arbéroue force basque

Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Lors de cette soirée, venez (re)découvrir ce sport traditionnel issu des travaux agricoles et forestiers du Pays basque. Les épreuves emblématiques telles que le lever de pierre, la coupe de troncs ou le tir à la corde seront au programme. Alliant technique, puissance et précision, ces disciplines offrent un spectacle rythmé et impressionnant. Début de la représentation à 20h.

Le marché d’Isturitz se délocalisera pour l’occasion dans le village, dès 18h.

Petite restauration et buvette sur place .

Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les vendredis de l’Arbéroue force basque

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue force basque Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque