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Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue

vendredi 7 août 2026 · Saint-Martin-d'Arberoue

Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Village
Ville
64640 Saint-Martin-d'Arberoue
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Martin-d’Arberoue

Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue

Village Saint-Martin-d’Arberoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Habiter dans la Vallée de l’Arbéroue, même lors d’un court séjour ou être de passage est une
chance où la découverte de ce territoire devient une histoire de Rencontres Singulières …
Guidée par Marie Luce Raconteur de Pays . Courte marche avec arrêts fréquents, partiellement ombragés dans un lieu exceptionnel, dans la nature autour du village de Saint Martin d’Arbéroue.
Rendez-vous sur la place du village.   .

Village Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 99 08 

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English : Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue

L’événement Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arbéroue Saint-Martin-d’Arberoue a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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