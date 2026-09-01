Informations pratiques

Augignac

Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050

Parc Jean Desmoulin Augignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Entre utopie et dystopie, imaginons lors d’une balade d’1 km environ ce à quoi ressemblera le pays dans 25 ans. Cette projection sera racontée, avec humour et malice, par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin, sur la base de travaux scientifiques du Parc.

Dans le cadre de Augignac, un village propre pour 2050 cheminons ensemble

Entre utopie et dystopie, imaginons lors d’une balade d’1 km environ ce à quoi ressemblera le pays dans 25 ans. Cette projection sera racontée, avec humour et malice, par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin, sur la base de travaux scientifiques du Parc. Au retour de cette exploration du futur, un goûter sera offert avec un temps d’échanges. Cette animation est précédée d’une marche de ramassage des déchets organisée par l’association Culture et Loisirs d’Augignac à 14h.

Prévoir des chaussures confortables. Tout public à partir de 10 ans.

En partenariat avec la Communauté de communes Périgord-Nontronnais et l’Association culture et loisirs d’Augignac. Animé par le Parc et l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.

Renseignements auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit. .

Parc Jean Desmoulin Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

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English : Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050

Between utopia and dystopia, let’s take a walk of about 1 km and imagine what the country will look like in 25 years’ time. Jean-François Vignaud, from the Institut d?Études Occitanes du Limousin, will narrate this projection with humor and mischief, based on the Park?s scientific work.

L’événement Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Augignac a été mis à jour le 2026-08-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin