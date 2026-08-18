Informations pratiques

Augignac

Randonnée bien-être

Augignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 14:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

L’Association Culture et Loisirs d’Augignac propose chaque mois, de septembre à juin, une randonnée pédestre bien-être d’environ 10km, adaptée au rythme de chacun et ouverte à tous.

Tarif 3€ par sortie.

L’Association Culture et Loisirs d’Augignac propose chaque mois, de septembre à juin, une randonnée pédestre bien-être d’environ 10km, adaptée au rythme de chacun et ouverte à tous. Les randonnées se déroulent généralement le samedi après-midi (départ à 14h).

Les lieux de départ des randonnées sont donnés dans le jours précédents la date de la marche (possibilité de covoiturage au départ d’Augignac). Les circuits découvertes et culturels proposés utilisent les nombreux chemins balisés du territoire Périgord-Nontronnais et du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

Collation en fin de randonnée.

Tarif 3€ par sortie. Sorties encadrées par les animateurs de l’ACLA. .

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 24 44

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English : Randonnée bien-être

Every month, from September to June, the Association Culture et Loisirs d’Augignac (Augignac Culture and Leisure Association) offers a wellness hike of around 10km, adapted to everyone’s pace and open to all.

Price: 3? per outing. Subscription available for all 10 outings.

L’événement Randonnée bien-être Augignac a été mis à jour le 2026-08-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin