Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050 Sainte-Croix-de-Mareuil

Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050

Salle des fêtes Sainte-Croix-de-Mareuil Dordogne

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Entre utopie et dystopie, imaginons lors d’une balade d’1 km environ ce à quoi ressemblera le pays dans 25 ans. Cette projection sera racontée, avec humour et malice, par Jean-François Vignaud, de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin, sur la base de travaux scientifiques du Parc. Au retour de cette exploration du futur, le Parc présentera l’intérêt de la fauche tardive et un apéritif sera offert.

Prévoir des chaussures confortables. Tout public à partir de 10 ans.. .

Salle des fêtes Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : Balade racontée Un coin de Périgord-Limousin en 2050

Between utopia and dystopia, let’s take a walk of about 1 km and imagine what the country will look like in 25 years’ time. Jean-François Vignaud, from the Institut d?Études Occitanes du Limousin, will narrate this projection with humor and mischief, based on the Park?s scientific work.

