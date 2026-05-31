Balade ressourçante « La forêt des Follatons », Col du Banchet, 73470 Ayn, France, Ayn

Balade ressourçante « La forêt des Follatons » 31 mai et 13 août Col du Banchet, 73470 Ayn, France Savoie

Tarifs : Adulte 25€ ; Enfant moins de 12 ans 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T11:30:00+02:00 – 2026-08-13T14:00:00+02:00

Balade à la demi-journée (2h30) – Ouvert à tous, enfants et adultes – 1h de marche facile + ateliers.

Col du Banchet, Ayn – Lac d’Aiguebelette (Savoie)

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature ! Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).

Autres dates possibles à la demande pour petit groupe ou en mode Solo ou Duo : me contacter.

Durée : 2h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-la-foret-des-follatons-9612

Col du Banchet, 73470 Ayn, France Col du Banchet, 73470 Ayn, France Ayn 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-la-foret-des-follatons-9612 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-la-foret-des-follatons-9612 »}]

Laissez-vous guider jusqu’au lieu de vie des Follatons du Banchet, ces petits êtres légendaires et farceurs qui vivent tout près des gens du pays ! Nature Sortie nature