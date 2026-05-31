Balade ressourçante « Sylvothérapie & Cie », Forêt de Vallin, Saint-Victor-de-Cessieu

Balade ressourçante « Sylvothérapie & Cie » Samedi 4 juillet, 11h30 Forêt de Vallin Isère

Tarifs : Adulte/jeune plus de 12 ans 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:30:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:30:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Bain de forêt immersif à la journée avec différentes invitations de reliance aux arbres et au Vivant, méditations et autres surprises à vivre !

Forêt de Vallin, Saint-Victor-de-Cessieu (38)

Horaires : 9h30/16h (ou départ 9h de Nances en covoiturage, retour 16h30). Prévoir le pique-nique.

2h de marche facile (90m de dénivelé) + ateliers.

Magali Natur’harmonie vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature !

Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance). Autres dates possibles à la demande pour petit groupe ou en mode Solo / Duo : me contacter.

Durée : 6h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-sylvotherapie-and-cie-9613

Forêt de Vallin Forêt de Vallin Saint-Victor-de-Cessieu 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-sylvotherapie-and-cie-9613 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-sylvotherapie-and-cie-9613 »}]

Découverte des bienfaits du Shinrin Yoku (bain de forêt japonais) et de la marche consciente dans une forêt d’exception. Nature Sortie nature