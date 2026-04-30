Balade Rétro en 47 Rucher de Roquepiquet Verteuil-d’Agenais

Verteuil-d’Agenais

Balade Rétro en 47

Rucher de Roquepiquet 395 route de Brugnac Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Les Incox partent en balade dans le 47.

Rejoignez-nous pour découvrir notre beau terroir à travers une balade en anciennes, ponctuée de visites, de dégustations et d’un repas avec des produits locaux.

Véhicules rétro toutes marques.

Apéritif, Quiche, Ballotines de volaille, Fromage, Pana cotta (merci d’amener vos couverts).

Réservation obligatoire avant le 30 avril 2026. .

Rucher de Roquepiquet 395 route de Brugnac Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 03 78 lesincox.47@gmail.com

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English : Balade Rétro en 47

L’événement Balade Rétro en 47 Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas