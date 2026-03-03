Balade sauvage, comestible et dégustation Barcus

Balade sauvage, comestible et dégustation

Bois de Betatia Barcus Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes invités à une balade dans le bois de Betatia, à Barcus.

Une balade sauvage et une dégustation de plantes comestibles vous seront proposés par Émilie Echavé, coach en bien-être et passionnée de nature. Une expérience sensorielle, conviviale et accessibles à toutes et tous qui ne vous laissera pas indifférents. Rendez-vous au fronton du village pour partir ensemble. Les places sont limitées à douze personnes. Sur inscriptions. .

