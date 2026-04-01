Barcus

Jeux sportifs

Place Merkalekua Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’association Elkarbidea vous invite à Barcus.

Plusieurs activités seront proposées. Goûter sur place. Sur inscriptions. .

Place Merkalekua Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

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English : Jeux sportifs

L’événement Jeux sportifs Barcus a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque