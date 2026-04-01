Jeux sportifs Barcus
Jeux sportifs Barcus mercredi 15 avril 2026.
Barcus
Jeux sportifs
Place Merkalekua Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
L’association Elkarbidea vous invite à Barcus.
Plusieurs activités seront proposées. Goûter sur place. Sur inscriptions. .
Place Merkalekua Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86
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English : Jeux sportifs
L’événement Jeux sportifs Barcus a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque
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