Balade sensible au pays de Loti, Musée Hèbre, Rochefort

Balade sensible au pays de Loti Samedi 23 mai, 17h00 Musée Hèbre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

A l’occasion de la réouverture de la maison de Pierre Loti en juin 2025, l’équipe pédagogique du lycée Gilles Jamain a décidé de mener une réflexion textile avec les étudiantes de Diplôme National des Métiers d’Art et du Design sur l’univers de Pierre Loti.

L’idée est de retranscrire par le textile des aspects du personnage mais aussi l’univers de sa maison aux décors si riches.

Les échantillons textiles créés et les carnets de recherche seront exposés dans un espace dédié au sein du musée Hèbre à l’occasion de la nuit des musées.

Musée Hèbre 63 avenue charles de gaulle 17300 rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33(0)5 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 https://www.facebook.com/hebre.patrimoine;https://www.instagram.com/museehebre/ Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du 17ème siècle qu’est Rochefort. Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde. Parking Roy Bry à proximité (gratuit). Il y a la possiblité de se garer devant le musée (places payantes)

La classe, l’œuvre !

Musées municipaux ville de Rochefort