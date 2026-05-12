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BALADE SENSORIELLE à la rencontre d’un arbre remarquable Les Landes-Genusson

BALADE SENSORIELLE à la rencontre d’un arbre remarquable Les Landes-Genusson samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 6 Rue de la Fontaine

Ville : 85130 Les Landes-Genusson

Département : Vendée

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Landes-Genusson

BALADE SENSORIELLE à la rencontre d’un arbre remarquable

6 Rue de la Fontaine Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

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6 Rue de la Fontaine Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement BALADE SENSORIELLE à la rencontre d’un arbre remarquable Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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