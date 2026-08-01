Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Balade sensorielle à Nodes

Lieu précisé lors de l’inscription Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Vous avez entendu un bruit, senti une odeur particulière ou encore aperçu une créature au sein du houppier ? Mettez vos sens en éveil avec le CPIE Marennes Oléron.

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Lieu précisé lors de l’inscription Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

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English : Sensory stroll at Nodes

Have you heard a noise, smelled a particular scent or spotted a creature in the tree canopy? Put your senses to work with the CPIE Marennes Oléron.

L’événement Balade sensorielle à Nodes Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes