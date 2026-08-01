Balade sensorielle à Nodes Bourcefranc-le-Chapus
mercredi 5 août 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Balade sensorielle à Nodes
Lieu précisé lors de l’inscription Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Vous avez entendu un bruit, senti une odeur particulière ou encore aperçu une créature au sein du houppier ? Mettez vos sens en éveil avec le CPIE Marennes Oléron.
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Lieu précisé lors de l’inscription Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org
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English : Sensory stroll at Nodes
Have you heard a noise, smelled a particular scent or spotted a creature in the tree canopy? Put your senses to work with the CPIE Marennes Oléron.
L’événement Balade sensorielle à Nodes Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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