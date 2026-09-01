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AGENDA · Lathus-Saint-Rémy

Balade sensorielle au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy

mercredi 16 septembre 2026 · Lathus-Saint-Rémy

Balade sensorielle au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
86390 Lathus-Saint-Rémy
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lathus-Saint-Rémy

Balade sensorielle au Roc d’Enfer

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.

Le sable, l’eau, le vent, les sons de la nature sont à découvrir sur le Roc d’Enfer. Lors de cette balade, laissez vos tous petits stimuler leurs sens.

RDV au parking du Roc d’Enfer. Chemin arpenté, condition physique minimum requise pour les tout petits et chaussures adaptées.

Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54.   .

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 

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English : Balade sensorielle au Roc d’Enfer

L’événement Balade sensorielle au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne