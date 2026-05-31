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Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux

Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux

Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux mercredi 5 août 2026.

Lieu : Boulevard Sadi Carnot

Adresse : Boulevard Sadi Carnot Entrée proche du garage Renault BAYEUX

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure Mercredi 5 août, 10h00 Boulevard Sadi Carnot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

C’est grâce à tous nos sens que nous découvrirons pleinement le marais de la vallée de l’Aure qui regorge de richesses et de diversités. Des petits ateliers sensoriels vous seront proposés sur le chemin de la balade.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2 km/2h) – Niveau 1

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Aux portes de Bayeux, venez découvrir cet espace naturel autrement !

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