City of Sheffield Youth Festival Band & Concordia Voices en Concert Eglise Saint Patrice Bayeux
jeudi 23 juillet 2026 · Eglise Saint Patrice · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
City of Sheffield Youth Festival Band & Concordia Voices en Concert
Eglise Saint Patrice 14 Rue d’Eterville Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert gratuit d’oeuvres classiques du répertoire pour orchestre d’harmonie, musiques de film et pièces contemporaines.
Rejoignez les talentueux jeunes choristes et musiciens de la ville de Sheffield, au Royaume Uni, pour un concert gratuit de musique de film, oeuvres classiques du répertoire pour orchestre d’harmonie et pièces contemporaines.
Oeuvres de John Williams, Edward Elgar, Eric Coates, Eric Whitacre, Alicia Keyes et Alexander L’Estrange entre autres. .
Eglise Saint Patrice 14 Rue d’Eterville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 01 85 yves.guerin0812@orange.fr
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English : City of Sheffield Youth Festival Band & Concordia Voices en Concert
A free concert featuring classical works from the wind orchestra repertoire, film scores and contemporary pieces.
L’événement City of Sheffield Youth Festival Band & Concordia Voices en Concert Bayeux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bayeux Intercom
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