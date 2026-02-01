Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre

BAYEUX Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-07-22 2026-10-28

Découvrez l’histoire d’une ville miraculée pendant la Seconde Guerre mondiale, de son Occupation à sa Libération, à travers le regard des enfants de Bayeux. Jeux, bandes sonores et images d’archives permettent de comprendre en famille les évènements qui touchèrent la première ville libérée de France

Découvrez l’histoire d’une ville miraculée pendant la Seconde Guerre mondiale, de son Occupation à sa Libération, à travers le regard des enfants de Bayeux. Ils vous raconteront leur quotidien pendant la guerre, leur sentiment vis-à-vis de l’Occupant et comment ils ont parfois participé à l’accueil des réfugiés ou au soin des blessés dans cette ville hôpital . Témoins privilégiés et espiègles des évènements, les enfants de Bayeux nous ont laissé leurs témoignages et anecdotes. Petits et grands deviennent alors acteurs de cette histoire grâce à un jeu de rôle grandeur nature qui les mènera vers les endroits les plus emblématiques de cette période. Jeux, bandes sonores et images d’archives permettent de comprendre en famille les évènements qui touchèrent la première ville libérée de France continentale, au lendemain du Débarquement, et à hauteur d’enfant. .

BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 74 01 56 07 claire.merlier.normandyguide@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the story of a town miraculously transformed during the Second World War, from Occupation to Liberation, through the eyes of the children of Bayeux. Games, soundtracks and archive footage help families understand the events that affected France’s first liberated town

L’événement Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre Bayeux a été mis à jour le 2026-02-10 par Calvados Attractivité