Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire, Musée mémorial de la Bataille de Normandie, Bayeux

Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire Samedi 23 mai, 20h00 Musée mémorial de la Bataille de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition « De lin et de laine » au sein des musées de Bayeux, découvrez le parcours de la Tapisserie de Bayeux et l’histoire de sa conservation, depuis ses premières présentations documentées dans la cathédrale au XVe siècle, jusqu’à son avenir au sein du futur musée. Focus sur la Tapisserie de Bayeux pendant la Seconde Guerre mondiale au Musée de la Bataille de Normandie. Entrée libre.

Musée mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Waré, 14400 Bayeux, France Bayeux 14400 Calvados Normandie 33231512550 https://www.bayeuxmuseum.com/musee-memorial-de-la-bataille-de-normandie Le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux consacre 2 300 m² à l’exposition des opérations militaires menées pour la Bataille de Normandie pendant l’été 1944.

Inauguré en 1981, le musée est implanté au cœur même d’un des lieux stratégiques de la Bataille de Normandie : la ville de Bayeux, première ville libérée de France continentale le 7 juin 1944. Au cœur du « pôle mémoire » de la ville, dénommé Liberty Alley, le musée se situe tout près du jardin mémorial des reporters de guerre et du cimetière militaire britannique.

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition « De lin et de laine » au sein des musées de Bayeux, découvrez le parcours de la Tapisserie de Bayeux et l’histoire de sa conservation, depuis ses dans la…

©Coll. Musée de la Tapisserie de Bayeux