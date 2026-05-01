Visites commentées flash de l’exposition Natures diverses Nuit européenne des musées Le Radar espace d’art actuel Bayeux
Visites commentées flash de l’exposition Natures diverses Nuit européenne des musées Le Radar espace d’art actuel Bayeux samedi 23 mai 2026.
Bayeux
Visites commentées flash de l’exposition Natures diverses Nuit européenne des musées
Le Radar espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous embarquer au coeur de Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail la diversité des oeuvres uniques et imprimées réunies au sein de l’exposition.
Laissez-vous embarquer au coeur de Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail la diversité des oeuvres uniques et imprimées réunies au sein de l’exposition. .
Le Radar espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr
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English : Visites commentées flash de l’exposition Natures diverses Nuit européenne des musées
Let yourself be taken on a journey to the heart of Natures diverses, in the company of a mediator. This privileged moment will be an opportunity to discover in more detail the diversity of the unique and printed works brought together in the exhibition.
L’événement Visites commentées flash de l’exposition Natures diverses Nuit européenne des musées Bayeux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Bayeux Intercom
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