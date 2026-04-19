Bayeux

20ème édition du D-Day Festival Normandy

Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-30

Venez fêter la liberté retrouvée !

Comme chaque année autour du 6 juin, les huit offices de tourisme des plages du Débarquement invitent à fêter la liberté retrouvée grâce au D-Day Festival Normandy un programme de manifestations touristiques et culturelles, festives et populaires !

Chaque année depuis 2007, le D-Day Festival Normandy propose un programme de manifestations festives dans le cadre de l’anniversaire du Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.

Cette 20e édition s’annonce exceptionnelle parades de véhicules d’époque, parachutages, concerts de musiques des années 40, bals dansants, camps de reconstitution, bourses militaria, feux d’artifice ou encore expositions une centaine de manifestations pour que la fête soit belle et émouvante !

Retrouvez le programme en ligne sur https://www.normandie-tourisme.fr/temps-fort/d-day-festival-normandy/ .

Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28 info@bayeux-tourism.com

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English : 20ème édition du D-Day Festival Normandy

Come and celebrate freedom regained!

Every year around 6 June, the eight tourist offices on the D-Day landing beaches invite you to celebrate freedom regained thanks to the D-Day Festival Normandy: a programme of festive and popular tourist and cultural events!

L’événement 20ème édition du D-Day Festival Normandy Bayeux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bayeux Intercom