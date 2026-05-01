Ciné-Conférences La Grèce Domitys Les Falaises Blanches Bayeux

Bayeux

Ciné-Conférences La Grèce

Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La Grèce continentale, en présence du réalisateur Patrick Bureau. Suivi d’un débat Conférence et Initiation au Sirtaki

La Grèce continentale, en présence du réalisateur Patrick Bureau. Suivi d’un débat Conférence et Initiation au Sirtaki, profitez d’une journée de vacances dans votre résidence services séniors Domitys de Bayeux. .

Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr

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English : Ciné-Conférences La Grèce

Continental Greece, in the presence of director Patrick Bureau. Followed by a debate Conference and Introduction to Sirtaki

L’événement Ciné-Conférences La Grèce Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom