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Ciné-Conférences La Grèce Domitys Les Falaises Blanches Bayeux

Ciné-Conférences La Grèce Domitys Les Falaises Blanches Bayeux

Ciné-Conférences La Grèce Domitys Les Falaises Blanches Bayeux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Domitys Les Falaises Blanches

Adresse : 4 chemin st Julien 14400

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bayeux

Ciné-Conférences La Grèce

Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

La Grèce continentale, en présence du réalisateur Patrick Bureau. Suivi d’un débat Conférence et Initiation au Sirtaki
La Grèce continentale, en présence du réalisateur Patrick Bureau. Suivi d’un débat Conférence et Initiation au Sirtaki, profitez d’une journée de vacances dans votre résidence services séniors Domitys de Bayeux.   .

Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00  emilie.lanciaux@domitys.fr

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English : Ciné-Conférences La Grèce

Continental Greece, in the presence of director Patrick Bureau. Followed by a debate Conference and Introduction to Sirtaki

L’événement Ciné-Conférences La Grèce Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom

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