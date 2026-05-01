Ciné-Conférences La Grèce Domitys Les Falaises Blanches Bayeux
Ciné-Conférences La Grèce Domitys Les Falaises Blanches Bayeux samedi 30 mai 2026.
Bayeux
Ciné-Conférences La Grèce
Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La Grèce continentale, en présence du réalisateur Patrick Bureau. Suivi d’un débat Conférence et Initiation au Sirtaki
La Grèce continentale, en présence du réalisateur Patrick Bureau. Suivi d’un débat Conférence et Initiation au Sirtaki, profitez d’une journée de vacances dans votre résidence services séniors Domitys de Bayeux. .
Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr
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English : Ciné-Conférences La Grèce
Continental Greece, in the presence of director Patrick Bureau. Followed by a debate Conference and Introduction to Sirtaki
L’événement Ciné-Conférences La Grèce Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom
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