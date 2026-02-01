Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs Bayeux

Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs

Rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-10-21 2026-10-28

Suivez Estelle, votre guide, en tenue d’époque à la découverte du patrimoine médiéval de la cathédrale de Bayeux sous forme de jeux

Sur réservation.

Clôture réservation le jour même 10h

Lieu départ donné lors réservation

Visite et lieu non adapté enfants 8ans .

Rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 03 95 48 69 evasionsnormandie@gmail.com

