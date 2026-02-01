Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs Bayeux
Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs Bayeux mercredi 18 février 2026.
Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs
Rue du Bienvenu Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-10-21 2026-10-28
Suivez Estelle, votre guide, en tenue d’époque à la découverte du patrimoine médiéval de la cathédrale de Bayeux sous forme de jeux
Sur réservation.
Clôture réservation le jour même 10h
Lieu départ donné lors réservation
Visite et lieu non adapté enfants 8ans .
Rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 03 95 48 69 evasionsnormandie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs
L’événement Les Étonnants Patrimoine le temps des batisseurs Bayeux a été mis à jour le 2026-02-10 par Calvados Attractivité