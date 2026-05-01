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Balade solidaire Rue des pommes Tourteron

Balade solidaire Rue des pommes Tourteron

Balade solidaire Rue des pommes Tourteron samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue des pommes

Adresse : Aux Halles

Ville : 08130 Tourteron

Département : Ardennes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 5 5 0 Tarif de base plein tarif Prix à partir de 10 ans

Tourteron

Balade solidaire

Rue des pommes Aux Halles Tourteron Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Prix à partir de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Embarquez dans une balade solidaire au profit de l’association Vaincre Usher 2 .3 parcours vous seront proposés 2,5km, 9km, 17km. Départs libres entre 15h et 20h aux halles de Tourteron le 30 mai. Buvette et petite restauration sur place.
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Rue des pommes Aux Halles Tourteron 08130 Ardennes Grand Est +33 6 80 12 40 71  bgerardin@groupama-ne.fr

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English :

Embark on a walk in aid of the Vaincre Usher 2 association.3 routes are available: 2.5km, 9km, 17km. Free departures between 3pm and 8pm at the Halles de Tourteron on May 30. Refreshments and snacks on site.

L’événement Balade solidaire Tourteron a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme