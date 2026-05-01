Balade solidaire Rue des pommes Tourteron

Tourteron

Balade solidaire

Rue des pommes Aux Halles Tourteron Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix à partir de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Embarquez dans une balade solidaire au profit de l’association Vaincre Usher 2 .3 parcours vous seront proposés 2,5km, 9km, 17km. Départs libres entre 15h et 20h aux halles de Tourteron le 30 mai. Buvette et petite restauration sur place.

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Rue des pommes Aux Halles Tourteron 08130 Ardennes Grand Est +33 6 80 12 40 71 bgerardin@groupama-ne.fr

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English :

Embark on a walk in aid of the Vaincre Usher 2 association.3 routes are available: 2.5km, 9km, 17km. Free departures between 3pm and 8pm at the Halles de Tourteron on May 30. Refreshments and snacks on site.

L’événement Balade solidaire Tourteron a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme