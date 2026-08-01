Informations pratiques

Plouguiel

Balade sonore à l’écoute des oiseaux dans l’Estuaire du Guindy à Plouguiel

Estuaire du Guindy Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

En compagnie du Centre de découverte du son de Cavan laissez-vous guider par les chants d’oiseaux que l’on rencontre au détour d’un chemin creux, d’un sous-bois… Anecdotes et astuces vous initieront à cet univers sonore. Ad. 3€, Ado 1€, -13ans grat. Rdv Parking sur la route du Vieux Couvent Plouguiel St François .

Estuaire du Guindy Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

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English :

L’événement Balade sonore à l’écoute des oiseaux dans l’Estuaire du Guindy à Plouguiel Plouguiel a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose