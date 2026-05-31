Balade sonore et création d’une cartographie sensible, Station de métro Cleunay, Rennes
Balade sonore et création d’une cartographie sensible, Station de métro Cleunay, Rennes mercredi 29 juillet 2026.
Balade sonore et création d’une cartographie sensible Mercredi 29 juillet, 15h00 Station de métro Cleunay Ille-et-Vilaine
Sur inscription à l’adresse mail animation@labassecour.org
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00
Au départ de la station de métro Cleunay partons pendant une heure à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles. Vous éveillerez votre curiosité à une approche sonore du lieu en portant une attention particulière sur l’écoute de sons qui nous entourent. Ce temps de balade sera l’occasion de s’initier à la prise de son dans un premier temps puis, dans un second temps à La Basse Cour, à la création d’une cartographie sonore représentant une manière renouvelée d’appréhender le territoire.
A partir de 7 ans, accompagné
Station de métro Cleunay 40, rue Jules Lallemand Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Au départ de Cleunay partons pendant à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles.
Maud Picart
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