Balade sonore et création d’une cartographie sensible, Station de métro Cleunay, Rennes

Balade sonore et création d’une cartographie sensible Mercredi 29 juillet, 15h00 Station de métro Cleunay Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse mail animation@labassecour.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00

Au départ de la station de métro Cleunay partons pendant une heure à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles. Vous éveillerez votre curiosité à une approche sonore du lieu en portant une attention particulière sur l’écoute de sons qui nous entourent. Ce temps de balade sera l’occasion de s’initier à la prise de son dans un premier temps puis, dans un second temps à La Basse Cour, à la création d’une cartographie sonore représentant une manière renouvelée d’appréhender le territoire.

A partir de 7 ans, accompagné

Station de métro Cleunay 40, rue Jules Lallemand Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Au départ de Cleunay partons pendant à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles.

Maud Picart