Balade Sonore Tannay
Balade Sonore Tannay mercredi 10 juin 2026.
Tannay
Balade Sonore
Tannay Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Barbara Cornevin vous propose un rendez-vous pour une balade détente.Un goûter est fourni dans la participation
.
Tannay 08390 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
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English :
Barbara Cornevin invites you to join her for a relaxing stroll
L’événement Balade Sonore Tannay a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme
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