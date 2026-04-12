[Balade sophro-nature] Côté Bois Hautot-sur-Mer
[Balade sophro-nature] Côté Bois Hautot-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Hautot-sur-Mer
[Balade sophro-nature] Côté Bois
Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-17 2026-06-28 2026-07-26
Le plaisir de marcher, connecté à vous-même et à la nature qui vous entoure.
Petits marcheurs ou grands randonneurs, adeptes de la relaxation ou simplement curieux, n’hésitez pas à vous accorder cette parenthèse.
Cécile et Evelyne vous accompagnent à la rencontre de la nature et de vos sensations pour une balade alternant, marche consciente, temps de relaxation, silence et contemplation.
Marche de 3 à 5 km, aux alentours de Dieppe, alternant des temps de balade, des temps de marche consciente et des séances de sophrologie.
Public à partir de 16 ans
Infos pratiques Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un petit pull pour les pauses sophro. Pluie et sophro-balades ne font pas bon ménage, l’activité n’est pas maintenue en cas de mauvais temps.
Matériel chaussures adaptées à la marche .
Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 85 23 40 87 cecile.calderin.sophro@gmail.com
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English : [Balade sophro-nature] Côté Bois
L’événement [Balade sophro-nature] Côté Bois Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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