[Biodiversité littorale] Plage de Pourville-sur-Mer RDV parking de l’Huitrière Hautot-sur-Mer

[Biodiversité littorale] Plage de Pourville-sur-Mer

RDV parking de l’Huitrière / 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Envie de jouer un rôle dans la préservation de nos côtes ?

Participez à une découverte participative de la biodiversité littorale et devenez acteur de la protection de notre littoral !

Rejoignez un programme de science participative où vous pourrez observer et contribuer à la préservation de cet écosystème unique.

Un moment enrichissant pour apprendre, explorer et agir concrètement pour la nature. Ne manquez pas cette chance de faire une différence tout en profitant de la beauté du littoral ! .

RDV parking de l’Huitrière / 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

