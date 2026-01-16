[Balade nature] Exploration du Bois de Bernouville Hautot-sur-Mer

[Balade nature] Exploration du Bois de Bernouville

RDV au parking de l’Huîtrière plage de Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Plongez au cœur de la forêt de Bernouville pour une immersion sensorielle et captivante au fil des sentiers boisés.

Lors de cette balade guidée, nous prendrons le temps d’observer, d’écouter et de ressentir l’atmosphère unique de cet espace préservé.

Au fil de notre marche, nous découvrirons les secrets des arbres qui nous entourent, les interactions discrètes entre la faune et la flore, et l’incroyable dynamique qui fait vivre cette forêt au fil des saisons. Une sortie accessible à tous, idéale pour s’émerveiller et mieux comprendre la richesse de cet écosystème.

Que vous soyez curieux de nature ou simplement en quête d’un moment ressourçant, rejoignez-nous pour une aventure douce et enrichissante en pleine nature ! .

+33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

English : [Balade nature] Exploration du Bois de Bernouville

