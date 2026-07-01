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Balade sous les étoiles au Domaine Plaisance Penavayre, Domaine Plaisance Penavayre, Vacquiers

jeudi 23 juillet 2026 · Domaine Plaisance Penavayre · Vacquiers

Balade sous les étoiles au Domaine Plaisance Penavayre, Domaine Plaisance Penavayre, Vacquiers

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Domaine Plaisance Penavayre
Adresse
Vacquiers
Ville
31340 Vacquiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
15 €

Balade sous les étoiles au Domaine Plaisance Penavayre Jeudi 23 juillet, 20h00 Domaine Plaisance Penavayre Haute-Garonne

15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Le temps d’une soirée au milieu des vignes, Nicolas Jongis, de Découvertes Célestes, vous amène à la découverte des histoires et légendes des constellations, et vous fait observer le ciel à l’aide d’un télescope géant !
Jeudi 23 juillet au Domaine Plaisance Penavayre, Vacquiers
Lundi 2 août au Domaine de Lescure, Labastide St Pierre
Rendez-vous à partir de 20h au Domaine, pour une dégustation de vins juste avant le départ pour la balade.

Domaine Plaisance Penavayre Vacquiers Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-du-vignoble-de-fronton/evenements/balade-sous-les-etoiles-au-domaine-plaisance-penavayre »}]
Une soirée la tête dans les étoiles ! Veillée astronomie dans les vignes astronomie balade

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