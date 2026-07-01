Balade sous les étoiles au Domaine Plaisance Penavayre, Domaine Plaisance Penavayre, Vacquiers

Informations pratiques

Balade sous les étoiles au Domaine Plaisance Penavayre Jeudi 23 juillet, 20h00 Domaine Plaisance Penavayre Haute-Garonne

15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Le temps d’une soirée au milieu des vignes, Nicolas Jongis, de Découvertes Célestes, vous amène à la découverte des histoires et légendes des constellations, et vous fait observer le ciel à l’aide d’un télescope géant !

Jeudi 23 juillet au Domaine Plaisance Penavayre, Vacquiers

Lundi 2 août au Domaine de Lescure, Labastide St Pierre

Rendez-vous à partir de 20h au Domaine, pour une dégustation de vins juste avant le départ pour la balade.

Domaine Plaisance Penavayre Vacquiers Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-du-vignoble-de-fronton/evenements/balade-sous-les-etoiles-au-domaine-plaisance-penavayre »}]

Une soirée la tête dans les étoiles ! Veillée astronomie dans les vignes astronomie balade