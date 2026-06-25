BALADE SOUS LES ÉTOILES BALADE SOUS LES ÉTOILES AU DOMAINE PLAISANCE PENAVAYRE Vacquiers jeudi 23 juillet 2026.

Vacquiers

BALADE SOUS LES ÉTOILES

BALADE SOUS LES ÉTOILES AU DOMAINE PLAISANCE PENAVAYRE 102 Place de la Mairie Vacquiers Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-03

Une soirée la tête dans les étoiles ! Veillée astronomie dans les vignes.

Le temps d’une soirée au milieu des vignes, Nicolas Jongis, de Découvertes Célestes, vous amène à la découverte des histoires et légendes des constellations, et vous fait observer le ciel à l’aide d’un télescope géant !

Jeudi 23 juillet au Domaine Plaisance Penavayre, Vacquiers

Lundi 2 août au Domaine de Lescure, Labastide St Pierre

Rendez-vous à partir de 20h au Domaine, pour une dégustation de vins juste avant le départ pour la balade. 15 .

BALADE SOUS LES ÉTOILES AU DOMAINE PLAISANCE PENAVAYRE 102 Place de la Mairie Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An evening with your head in the stars! Astronomy night in the vineyards.

L’événement BALADE SOUS LES ÉTOILES Vacquiers a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE