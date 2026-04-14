Balade-spectacle En la forêt de longue attente Luzeret
Balade-spectacle En la forêt de longue attente Luzeret vendredi 3 juillet 2026.
Luzeret
Balade-spectacle En la forêt de longue attente
Les Druidets Luzeret Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Au plus proche de la nature… découvrez le spectacle en la forêt de grande attente par la compagnie La Rouiche.
En la forêt de longue attente est une balade spectacle au plus proche de la nature. Vous traverserez un bois, accompagné de deux comédiens-musiciens. Vous entendrez des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Vous serez invités à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.
Par la compagnie la Rouiche Emmanuel Dollo Charlotte Labaki Durée 1h20 .
Les Druidets Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Closer to nature… discover the show in the forest of grande attente by the La Rouiche company.
L’événement Balade-spectacle En la forêt de longue attente Luzeret a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne
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