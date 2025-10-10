Randonnée pédestre Luzeret
Randonnée pédestre Luzeret jeudi 30 juillet 2026.
Randonnée pédestre
Luzeret Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-07-30 07:30:00
fin : 2026-07-30
2026-07-30
3 Roses de Brenne organise une randonnée pédestre avec 2 parcours.
Randonnée pédestre avec un circuit de 4,5 km et un de 11km. 4 .
Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 45 75 75 13 3rosesdebrenne@gmail.com
English :
3 Roses de Brenne is organizing a hike with 2 routes.
German :
3 Roses de Brenne organisiert eine Wanderung mit zwei Strecken.
Italiano :
3 Roses de Brenne organizza una passeggiata con 2 percorsi.
Espanol :
3 Roses de Brenne organiza una marcha con 2 recorridos.
