Randonnée pédestre Luzeret

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre Luzeret jeudi 30 juillet 2026.

Randonnée pédestre

Luzeret Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 07:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

3 Roses de Brenne organise une randonnée pédestre avec 2 parcours.
Randonnée pédestre avec un circuit de 4,5 km et un de 11km. 4  .

Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 45 75 75 13  3rosesdebrenne@gmail.com

English :

3 Roses de Brenne is organizing a hike with 2 routes.

German :

3 Roses de Brenne organisiert eine Wanderung mit zwei Strecken.

Italiano :

3 Roses de Brenne organizza una passeggiata con 2 percorsi.

Espanol :

3 Roses de Brenne organiza una marcha con 2 recorridos.

L’événement Randonnée pédestre Luzeret a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Brenne