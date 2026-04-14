Nuret-le-Ferron

Balade-spectacle En la forêt de longue attente

Place de l’église Nuret-le-Ferron Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Au plus proche de la nature… découvrez le spectacle en la forêt de grande attente par la compagnie La Rouiche.

En la forêt de longue attente est une balade spectacle au plus proche de la nature. Vous traverserez un bois, accompagné de deux comédiens-musiciens. Vous entendrez des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Vous serez invités à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.

Par la compagnie la Rouiche Emmanuel Dollo Charlotte Labaki Durée 1h20 .

Place de l’église Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Closer to nature… discover the show in the forest of grande attente by the La Rouiche company.

L’événement Balade-spectacle En la forêt de longue attente Nuret-le-Ferron a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne