Nuret-le-Ferron

Brocante et soirée Méchoui

Place des Marronniers Nuret-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Nombreux exposants avec animation.

La Grande Brocante annuelle de Nuret -le-Ferron rassemble une centaine d’exposants sur la place arborée au centre du village dans un esprit festif. Buvette et restauration sur place. Méchoui le soir sur réservation. .

Place des Marronniers Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 37 26 13

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English :

Many exhibitors.

L’événement Brocante et soirée Méchoui Nuret-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne