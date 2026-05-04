Brocante et soirée Méchoui Nuret-le-Ferron
Brocante et soirée Méchoui Nuret-le-Ferron dimanche 5 juillet 2026.
Nuret-le-Ferron
Brocante et soirée Méchoui
Place des Marronniers Nuret-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Nombreux exposants avec animation.
La Grande Brocante annuelle de Nuret -le-Ferron rassemble une centaine d’exposants sur la place arborée au centre du village dans un esprit festif. Buvette et restauration sur place. Méchoui le soir sur réservation. .
Place des Marronniers Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 37 26 13
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English :
Many exhibitors.
L’événement Brocante et soirée Méchoui Nuret-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne
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