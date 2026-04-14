Balade sur la piste de l’écureuil, Maison de la Nature et de la Pierre Sèche, Souleuvre-en-Bocage

Balade sur la piste de l’écureuil Jeudi 16 juillet, 10h00 Maison de la Nature et de la Pierre Sèche Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Balade sur la piste de l’écureuil et des autres petits animaux qui vivent dans la forêt.

Ils sont discrets et peu visibles, mais ils laissent des traces et indices de leur passage. A partir de 5 ans.

(1-5km/2h) – Niveau 1

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Venez participer à cette balade sur la piste de l’écureuil et des autres petits animaux qui vivent dans la forêt. (1-5km/2h) – Niveau 1